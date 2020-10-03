شكرا لقرائتكم خبر عن وعكة صحية تمنع هايكو هيرليتش من قيادة أوجسبورج أمام فولفسبورج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن شتيفان رويتر، مدير الكرة بنادي أوجسبورج، أن المدير الفني هايكو هيرليتش، سيغيب عن الفريق في مباراته المقررة أمام فولفسبورج، غدا الأحد، ضمن منافسات الدوري الألماني، بسبب وعكة صحية. وجاءت نتيجة فحوص كورونا التي خضع لها هيرليتش سلبية، لكنه بحاجة إلى لتلقي العلاج بسبب مرضه الصدري. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 103,198

تعافي 96,494

وفيات 5,930

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وعكة صحية تمنع هايكو هيرليتش من قيادة أوجسبورج أمام فولفسبورج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.