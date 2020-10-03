شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. محمد صلاح يتحدى تريزيجه والمحمدي في «البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتحرك قطار الدوري الإنجليزي غدا من جديد لخوض 6 لقاءات هامة ومثيرة في مقدمتها عندما يستضيف أستون فيلا المتحرف في صفوفه المصريين أحمد المحمدي، ومحمود تريزيجيه، ليفربول الإنجليزي، المحترف في صفوف محمد صلاح، عند الساعة الثامنة والربع بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري الإنجليزي.

ويواجه ليستر سيتي نظيره وست هام يونايتد، وساوثهامبتون نظيره وست بروميتش المحترف في صفوف أحمد حجازي، مدافع المنتخب الوطني، وعند الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة يستضيف الأرسنال المحترف في صفوفه محمد النني، لاعب وسط المنتخب الوطني نظيره شيفيلد يونايتد، وبنفس توقيت لقاء «الجانرز»، يواجه وولفرهامبتون منافسه فولهام، وعند الخامسة، يواجه مانشستر يونايتد نظيره توتنهام.

ويدخل ليفربول لقاء أستون فيلا، فاقدا جناحه الأيسر الهجومي، ساديو ماني، الذي تعرض لإصابة بفيروس كورونا مساء الجمعة الماضية، مما أجبر الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول باستبعاده من قائمة الفريق.

وأصبج ديفوك اوريجي، البديل الأمثل لفريق ليفربول لتعويض اللاعب السنغالي ساديون ماني الذي أصبح معزولا عن الفريق خلال هذه الفترة بعد إصابته بكوفيد19.

ويدخل ليفربول هذا اللقاء وفي رصيد 9 نقاط من 3 مباريات استطاع حامل اللقب الموسم الماضي من تخطيها بسلام، بينما يمتلك أستون فيلا 6 نقاط قبل اليوم من أصل مباراتين خاضهما ضمن منافسات الدوري الإنجليزي حتى الآن.

ويراهن دين سميث، المدير الفني لفريق أستون فيلا، على خطه الهجوم بقيادة تريزيجيه وجريليش لخلله دفاعات ليفربول، خاصة في ظل الترهل الدفاعاي الذي ظهر عليه «الريدز» خلال الثلاث لقاءات الماضية.

سيكون هذا اللقاء مواجهة مباشرة بين 3 نجوم للمنتخب المصري، الأول هو الفرعون محمد صلاح الفائز بلقب الدوري الإنجليزي مع الريدز هذا الموسم، والثاني هو محمود تريزيجيه الذي يلعب في صفوف الفيلا وزميله أحمد المحمدي.

Advertisements

سيبدأ يورجن كلوب المباراة بأليسون في حراسة المرمى، أرنولد وجوميز وفان دايك وروبرتسون في الدفاع، هندرسون وفابينيو وفينالدوم في الوسط، وسيتواجد في الهجوم الثلاثي صلاح وأوريجي وفيرمينو.

ومن المتوقع أن يدفع المدرب دين سميث، أورجان نيلاند، في حراسة المرمى، ودفاعا، نيل تايلور- تيرون مينجس- كورتني هاوس- إزري كونسا، ووسطا، كونور هوريهان- دوجلاس لويز- جون ماكجين، وهجوما، جاك جريليش- مبوانا ساماتا- تريزيجيه