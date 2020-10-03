شكرا لقرائتكم خبر عن كارلو أنشيلوتي يحبط محاولات يوفنتوس بضم مويس كين: سيكون مستقبل إيفرتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أحبط كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق إيفرتون، محاولات نادي يوفنتوس الإيطالي بضم مهاجمه مويس كين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وارتبط اسم مويس كين مهاجم إيفرتون، بالعودة إلى يوفنتوس هذا الصيف، في الوقت الذي خرج فيه من قائمة فريقه لمباراة برايتون اليوم.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي: "مويس كين لديه مستقبل بالطبع في إيفرتون، النادي دفع فيه مبلغا كبيرا الصيف الماضي، إنه شاب ويمثل مستقبل النادي".