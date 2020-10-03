شكرا لقرائتكم خبر عن شيفيلد يعلن تعاقده مع قناص ليفربول 5 مواسم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعاقد شيفيلد يونايتد، مع ريان بريوستر مهاجم ليفربول الشاب، البالغ من العمر 20 عاما، لمدة 5 سنوات، في صفقة قياسية للنادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ولم يكشف شيفيلد عن تفاصيل الصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أنه دفع 23.5 مليون إسترليني للتعاقد مع لاعب منتخب إنجلترا تحت 21 عاما.
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