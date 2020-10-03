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بورخا مايورال يدعم هجوم روما في «الكالتشيو»

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ، عبر موقع الرسمي رحيل مهاجمه بورخا مايورال، عن صفوفه، منتقلا لصفوف روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية المقرر غلقها عند الخامس من الشهر الجاري.

وقال النادي الملكي الإسباني، في بيان له عبر موقعه الرسمي، إنّ مهاجمه بورخا مايورال، رحل إلى نادي روما، على سبيل الإعارة لمدة موسمين، وحتى صيف 2022.

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