شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يكشف مدة غياب هازارد عن المستطيل الأخضر بعد تجدد إصابته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن ريال مدريد، أمس الخميس، غياب هازارد، عن المرنجي لمدة شهر عق ب إصابته في قدمه اليمنى، بعدما اقترب اللاعب البلجيكي بدخول التشيكلة الأساسية لريال مدريد خلال المباريات المقبلة.

ووفقا لموقع «ماركا» الإسباني، فإن زيدان يعرف جيدا أنه لن يقوم بالتوقيع مع أي لاعب جديد في الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك على الرغم من إصابة داني كارفاخال التي ستصل إلى شهرين، وغياب هازارد، لذا فأن أسينسيو سيكون مهما أكثر من أي وقت مضى لريال مدريد، حيث ساهم في فوز الميرنجي الصعب على ريال بلد الوليد رفقة فينيسيوس جونيور.