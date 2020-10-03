شكرا لقرائتكم خبر عن لاتسيو يضم أندرياس بيريرا من مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعاقد لاتسيو الإيطالي، رسميا مع البرازيلي أندرياس بيريرا، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي. وذكر الموقع الرسمي للاتسيو، أن النادي تعاقد مع بيريرا لمدة موسم على سبيل الإعارة، قادمًا من صفوف الشياطين الحمر.

وكان بيريرا قد وصل صباح اليوم إلى إيطاليا، لإجراء الفحوصات الطبية، وإكمال انتقاله لنسور العاصمة بشكل رسمي.