شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الإسماعيلي: الأهلي أقوي من اتحاد الكرة ويحرز بطولاته للتخبط في الرياضة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أسامة خليل نجم الإسماعيلي السابق «النادي الأهلي لا يفوز ببطولات الدوري بالتحكيم، ولا يصخ أن يتم الحديث في هذا الأمر لأنالأهلي لديه منظومة رياضية متكاملة وهو أفضل فريق كروي داخل مصر علي مر العصور، ويحب أن تتعلم الأندية من نجاحات الناديالأهلي.

وأضاف «الأهلي يستفيد من التخبط المتواجد بالكرة المصرية ويحرز بها بطولاته دائما، وهذا الأمر لا يمكن أن يتم لوم إدارة الأهلي عليه،لأن الأهلي أقوي من اتحاد الكرة إداريا ومن جميع الأندية.