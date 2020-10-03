شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة خليل يطالب إبراهيم عثمان باحتواء حسني عبد ربه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أسامة خليل نجم الإسماعيلي السابق، أن حسني عبد ربه قائد الدراويس يستحق أن يذهب لإستاد الإسماعيلية في أي وقت يريده لأنهأحد رموز النادي.
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج وبكل صراحة «تعجبت من منع حسني عبد ربة من دخول الإسماعيلي وعدم مشاهدة مبارياتالنادي، ويجب أن يحتوي إبراهيم عثمان رئيس النادي أبناء الفريق السابقين، لأنهم هم من يقفوا وراء الفريق في الأزمات ويعرفوا قيمةالإسماعيلي جيدا«
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