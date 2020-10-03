شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة خليل يجدد تحديه للقيعي ويطلب مناظرته في قناة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أسامة خليل نجم الإسماعيلي السابق، أنه ليس هناك عداوة شخصية بينة وبين المهندس عدلي القيعي والأستاذ إبراهيم المنيسي، وهو يحترمهم كثيرا على المستوي الشخصي والمهني.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج وبكل صراحة«ما بيني وبين القيعي والمنيسي هو فقط إختلاف في وجهات النظر، وليس هناك معارك شخصية، وعندما طالبت مناظرة عدلي القيعي كان من أجل الصالح العام للكرة المصريك وليس لإثارة الفنتة».

وأكمل«تجمعني صداقة قوية مع القيعي وتحدث معي بشأن المناظرة بيننا وأكد لي أن إدارة قناة الأهلي لا تسمح بهذا الأمر حاليا وسيتم تحديد موعد محدد عندما تكون هناك فرصة لهذا اللقاء».

وأختتم«طالبت أن تكون المناظرة داخل قناة الأهلي، لأن الهدف منها هو إفادة الكرة المصرية فقط وليس أي أمر أخر، وأحترم النادي الأهلي كاملا ومؤسساتة لأنهم فخر الرياضة المصرية».