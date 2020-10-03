شكرا لقرائتكم خبر عن المستكاوي: مصطفى محمد المهاجم رقم واحد واتنين في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكد الناقد الرياضي الكبير حسن المستكاوي وعضو فريق التحليل بقناة اون تايم ان مصطفي محمد مهاجم نادي للزمالك هو افضل مهاجم في مصر. ورد المستكاوي على منشور للصحفي محمد سيف قال فيه: مصطفي محمد هو مهاجم مصر رقم واحد ورقم اتنين للمنتخب. وياتي اشادة المستكاوي مرد على تصريحات حسام البدري مدرب المنتخب الذي اكد فيها ان مصطفي محمد يحتاج شغل كتير. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 103,198

تعافي 96,494

وفيات 5,930

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