شكرا لقرائتكم خبر عن وكيله: سيلتك ورينجرز مهتمان بقفشة وينتظر عرض سعودي للرحيل عن الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث عبدالرحمن إسماعيل، وكيل اللاعبين، عن حقيقة العروض المقدمة لمحمد مجدي أفشة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء في الموسم الجديد.
وقال عبدالرحمن إسماعيل عرابي في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «أفشة يمتلك عرض خليجي وأخر من أوروبا».
وأتم: «سيلتك ورينجرز مهتمان بقفشة وينتظر عرض سعودي للرحيل عن الأهلي».
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