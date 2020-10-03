شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربي يطوي صفحة الحدود ويستعد للإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أغلق الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار، صفحة مباراة حرس الحدود التى أقيمت عصر أمس الجمعة على ستاد المكس بالاسكندرية بالجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، حيث يستأنف الفريق تدريباته بدون الحصول على راحة نظراً لضيق الوقت استعداداً لمواجهة الاسماعيلى المقرر لها الثامنة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد الاهلى والسلام ضمن مواجهات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري العام ، ومن المقرر أن تخوض العناصر التى شاركت فى مباراة حرس الحدود تدريبات إستشفائية فيما يخوض البدلاء والمستبعدين مراناً قوياً.

ويعكف الجهاز الطبى بالانتاج الحربى على تجهيز معاذ الحناوى لاعب الفريق للمباريات المقبلة بسبب إصابته بشد فى العضلة الأمامية وغيابه عن المباريات الاخيرة.

ومنذ عودة مسابقة الدوري من التوقف عانى الإنتاج الحربى من إصابة عدد من اللاعبين بفيروس كورونا حيث خاض الفريق قبل مواجهة حرس الحدود 12 لقاء خسر 7 لقاءات وفاز فى ثلاث مباريات وتعادل فى مباراتين، حيث تعادل مع الأهلى بهدف لكل فريق ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من إنبى بهدفين دون رد ثم خسر من بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد ثم خسر من الطلائع بهدف دون رد ثم فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف ثم فاز على طنطا بثلاثة أهداف دون رد ثم خسر من أسوان بهدفين دون رد ثم خسر من الزمالك بهدف دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين مقابل هدف ثم تعادل مع المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فريق ثم خسر من وادى دجلة برباعية مقابل هدف.

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ويتصدر باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق قائمة هدافى الإنتاج الحربى هذا الموسم بعد تسجيله 6 أهداف.

ورفض مسئولو الإنتاج الحربى فكرة البحث عن مدرب عام ليقود الفريق فى الفترة المقبلة بعد رحيل مجدى عبد العاطى بعد مواجهة بيراميدز، واستقرت إدارة النادى على الاكتفاء بالجهاز الفنى الحالى المكون من مختار مختار وعبد الله رجب وأسامة محمد لنهاية الموسم دون تغيير، لاسيما أن الاستعانة بمجدى عبد العاطى كانت لمساعدة الفريق فى غياب مختار مختار لإصابته بكورونا قبل أن يتعافى المدير الفنى ويصبح بصحة جيدة.