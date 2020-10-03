شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ الاستعداد لمواجهة الإنتاج الحربى بعد إغلاق صفحة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أغلق الجهاز الفني للنادى الإسماعيلى بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو صفحة مباراة سموحة التي أقيمت مساء الجمعة على ستاد الإسماعيلية بالجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري العام، حيث يبدأ الدراويش استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربى المقرر لها الثامنة مساء الثلاثاء المقبل على استاد الاهلى والسلام بالجولة 32 لمسابقة الدوري العام، ونظرًا لضيق الوقت بين المباراتين لم يحصل الفريق الأصفر على راحة حيث ستخوض العناصر الأساسية التي شاركت في مباراة سموحة تدريبات استشفائية بينما يخوض البدلاء والمستبعدين مرانًا قويًا.

وقرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، تشكيل لجنة تعاقدات جديدة لاختيار وضم اللاعبين الجدد استعدادًا للموسم الجديد، وستكون لجنة التعاقدات الجديد برئاسة إبراهيم عثمان رئيس النادى، وعضوية كل من خالد القماش وأبو طالب العيسوي وأحمد العجوز ومحمد محسن أبو جريشة، من المقرر أن تباشر اللجنة عملها بداية من غدٍ السبت، على أن تكون لها كل الصلاحيات فى اختيار وترشيح اللاعبين للعرض على رئيس اللجنة تمهيدًا للتعاقد معهم.

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أخطر إبراهيم عثمان، رئيس النادى الإسماعيلى، الجهاز الإدارى بفريقه بمساواة اللاعب الأساسى بالبديل فى كشف المكافآت بالمباريات المتبقية التى قرر رئيس النادى مضاعفة مكافأة الفوز بها لتحفيز اللاعبين على مواصلة الانتصارات لتحسين وضع الدراويش فى جدول الدورى.

وعُقد اجتماع بين المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى والبرازيلى ريكاردو المدير الفنى للفريق الأول مؤكداً له ثقته التامة فى قدراته على إعادة هيبة الفريق فى الملعب وعودة الكرة الجميلة للفريق، فضلا عن تحسن النتائج رغم ضغط المباريات.

يذكر أن ريكاردو قد عاد مؤخرا لتدريب الفريق فى ولاية ثالثة سعيا لإعادة الأمور لنصابها الصحيح.