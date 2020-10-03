شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى: تدريب الأهلى جعلنى أشهر من ممثلى هوليود.. و5 أيام مدة المفاوضات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى الجديد للنادى الأهلى أن توليه مهمة القيادة الفنية للأهلى شرف كبير له كأول مدرب من أفريقيا يتولى هذه المهمة، مؤكدا أنها مهمة عظيمة، بأن يتولى تدريب أشهر فريق فى القارة،ومشيرا إلى أنه يشعر بشهرة حاليا وكأنه ممثل مشهور فى هوليود وأنه فى لوس أنجلوس وليس فى القاهرة فكل من ينتمى للأهلى ينال هذه الشهرة الكبيرة.

ووجه موسيمانى الشكر لمحمود الخطيب رئيس النادى الأهلى ولمجلس الإدارة على الثقة الكبيرة التى منحوها له بتولى هذه المهمة، مؤكدا أنه لم يكن يعلم بعظمة الأهلى حتى تم تكليفه بهذه المهمة، وشاهد ردود الأفعال الكبيرة، مؤكدا أنه شعر بعظمة الأهلى منذ وصوله مطار القاهرة ورسائل الترحيب الكبيرة التى تلقاها بدأ من ختم جواز سفره فى المطار حتي الخروج ومقابلة الجماهير التى كانت تنتظره فضلا عن الإقامة بالفندق فالجميع يشير له بـنه مدير فني أكبر نادي فى أفريقيا.

وقال موسيمانى فى تصريحات مع هانى رمزي في قناة الأهلى، إن المفاوضات كانت قصيرة لم تستغرق أكثر من خمسة أيام ووافق واتفق على كافة التفاصيل بعد الجلسة التى جمعته برئيس نادي صن داونز الجنوب أفريقي للحصول على إذنه بالرحيل لتدريب أشهر نادي فى أفريقيا وتحدثت معه أنه حقق كافة البطولات مع صن داونز وليس هناك المزيد ويرغب فى خوض تجربة جديدة مع أشهر نادي فى أفريقيا وهيى فرصة العمر.

وأضاف وجدت سهولة ويسر وموافقة من رئيس صن داونز الذى تربطني به علاقة جيدة وأتمنى له التوفيق فى مهمته الجديدة مع الأهلى، خاصة أن عرض تدريب نادى بحجم الأهلى لا يمكن أن يتم رفضه.

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وتابع، أن عمره فى التدريب 22 عاما لم يقم بتدريب سوى ناديين فقط سوبر سبورت وصن داونز وبينهم منتخب جنوب أفريقيا كمساعد ثم رجل أول ولم يخوض أى تجارب أخرى، وتحربة الأهلى هي الأولى له خارج جنوب أفريقيا.

وأضاف موسيماني أن معرفته بالدورى المصرى تنحصر فى قطبي الكرة المصرية الأهلى والزمالك لسابق مواجهته لهما وأيضا مشاركتهم الأفريقية وأنه يحرص على حضور مباريات الأهلى والزمالك مع بعضهما ويقوم بمشاهدته لمعرفته بالصراع بينهما على قمة الكرة فى مصر فهما فريقين كبيرين فى الكرة المصرية.

وكشف أمتلك طموحا كبيرا في مهمتي مع الأهلى ولدي فلسفة خاصة أسعي لتطبيقها مع لاعبي الأهلى مثلما فعلت مع لاعبي صن داونز وهو ما تحدثت به مع اللاعبين فى أول مقابلة له معهم.

وأشار إلى أنه منذ أن اتفق ويفكر كثيرا فى طموحه مع الأهلى فهو يملك القدرات التى تساعده على النجاح ويتمنى أن يكون مع اللاعبين سببا فى عودة دورى أبطال أفريقيا إلى أحضان الأهلى بعد غياب سبع مواسم .