شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى: جماهير الزمالك هنأتنى بالفوز على الأهلى وحدث العكس فى نهائى 2016 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى الجديد للنادى الأهلى أنه تلقى رسائل تهنئة من جماهير الزمالك بعد الفوز على الأهلى وأن بعضهم على تواصل مستمر معه حتى بعد تعاقده الرسمي مع الأهلى فوجأ باستمرار الرسائل بل أن بعضهم أكد أنه رغم تعاقده مع الأهلى سيستمر يحبه ويتواصل معه، مؤكدا أنه قبل التعاقد الرسمي كان يحب الناديين ولكن وبعد تعاقده الرسمي مع الأهلى فأصبح ميوله كلها ناحية النادي الأهلى الذى يتمني أن يضعه فى مكانته الكبيرة كأحسن نادي فى القارة السمراء.

وقال إنه عندما فاز على الزمالك فى نهائى دورى الأبطال الأفريقي فى 2016 تلقيت رسائل تهنئة من جماهير الأهلى.

Advertisements

وقال فى تصريحات لقناة الأهلى أن المنافسة فى دورى أبطال أفريقيا صعبة على الفرق الأربعة فجميعهم يملك نفس الطموح والحظوظ فى التتويج بالبطولة، مؤكدا أن الوداد المغربى فريق جيد ويملك روح الفوز ومن الصعب أن يخسر على ملعبه فلا أتذكر أن يكون قد خسر على ملعبه في دوري الأبطال سوي من الأهلى مرة من قبل.

وأشار إلى أن الزمالك فريق كبير ومعروف على الساحة الأفريقية أما الرجاء فليس لديه معلومات كافية عنه فلم يواجهه من قبل فى مسيرته بدوري الأبطال بعكس الوداد الذى قابله 8 مرات من قبل.

وقال من العدل القرار الذى اتخذه الاتحاد الأفريقي بإقامة مباريات نصف النهائى الأفريقي ذهابا وعودة وليس من مباراة واحدة حتي تكون المنافسة منطقية وواقعية، مشيرا إلى أن غياب الجماهير عن المدرجات فى مباريات كرة القدم شئ مؤسف ولكن حياة المواطنين أهم ولابد من تنفيذ تعليمات الحكومة لأن تفشى فيروس كورونا كان صعبا على الجميع.