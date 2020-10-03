موسيماني: لم أفز على الوداد بالدار البيضاء لكني الآن أدرب الأهلي.. والزمالك كبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للأهلي بأن مواجهة الوداد البيضاوي لن تكون بالسهلة، قائلًا أنه لم يفز من قبل بالدار البيضاء، لكن أبدى أمله أن يقود الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية هناك، كما وصف الزمالك بالفريق الكبير.

وقال موسيماني في تصريحاته لقناة الأهلي الرسمية: "الوداد فريق جيد ويستطيع الفوز في نصف النهائي وحتى النهائي ولديهم روح كبيرة واللعب في الدار البيضاء صعب وأنا لم أفز هناك مع صنداونز لكني أعتقد أن الأهلي فاز."

وتابع: "عندما لعبت من قبل ضد الوداد في الدار البيضاء كنا نخسر أو نتعادل لكن في جنوب إفريقيا نفوز الأمر سيكون متعلق بمجموع المباراتين وليس مباراة واحدة من الممكن أن نحقق نتيجة إيجابية ويمكن أن نفوز لكن علينا أن ندرك أن الأمر متعلق بالمباراتين وعلينا أن نلعب خارج الأرض لتحقيق نتيجة تساعدنا على التأهل في العودة."

وتحدث عن رأيه إن كان نصف النهائي يجب أن يقام من مباراة أو اثنتين: "العدل أن يقام نصف النهائي من مباراتين وليس مباراة واحدة لكن لا استطيع أن أقول إن كانت هناك أفضلية للتأهل من مباراة أو اثنين إنما العدل ان نلعب مباراتين."

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وواصل: "أحيانا احاول الاستفادة من الشد بين جماهير الأهلي والزمالك فعندما فزت على الأهلي حصلت على التهاني من جماهير الزمالك وعندما فزت على الزمالك حصلت على التهاني من جماهير الأهلي فكنت استفيد من هذا الأمر لكن الآن أنا انتمى للأهلي والزمالك منافس."

واستطرد متحدثًا عن طرفي المباراة الأخرى في نصف نهائي دوري الأبطال، قائلًا: "لا أعرف الرجاء جبدًا فلم أواجهه من قبل لكن جمال سلامي مدرب كبير، وتواجدنا معًا في دورة رخصة الكاف، وأيضًا الزمالك فريق كبير ومباريات الأهلي والزمالك دائمًا ما تكون كبيرة."

وتحدث عن أول لقاء مع اللاعبين، قائلًا: "قلت اليوم للاعبين في أول محاضرة سوف أحترمكم وانتظر منك أن تحترمونني، وأنت عندما تكون قائدًا هدفك دائمًا أن تخلق احترام متبادل مع اللاعبين وهذا الهدف الأول الذي يجب السعي له.. الطريقة السهلة للتعامل مع اللاعب هو الحديث دائمًا والأساس احترام شعار النادي لأنه أهم مني ومن اللاعبين."

وأردف: "المدرب دوره أن يفكر، وإن كان أفضل شخص في العالم يظل بحاجة إلى لاعبين قادرين على التنفيذ، والموهبة وحدها لا تكفي فأنت بحاجة لما هو أكبر من الموهبة لتنجح، وهذا الأمر يجب أن يدركه اللاعب تمامًا.. ونحن كمدربين نتقاضي رواتبنا لنساعد اللاعبين على تحقيق أكبر قدر من الإلتزام ونطورهم وندربهم، فأنا مثل المايسترو في الفرقة الموسيقية، وجزء من مهام عملي إخراج أفضل ما لدى اللاعبين عن طريق التدريب الجيد."

واختتم قائلًا: "أنا سعيد للغاية بالثقة التي حصلت عليها من إدارة الأهلي ورئيس النادي، ونحن لم نحقق لقب دوري أبطال إفريقيا منذ 7 سنوات، وأتمنى أن نتمكن من تحقيق اللقب هذه المرة."