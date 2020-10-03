وكيلهما: اهتمام أسكتلندي وسعودي بأفشة.. والباب متاح للأهلي لإعادة إيفونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف عبد الرحمن إسماعيل وكيل أعمال محمد مجدي "أفشة" صانع ألعاب فريق النادي الأهلي، أن موكله دخل ضمن اهتمامات أحد أندية الدوري الأسكتلندي والسعودي أيضًا.

وأضاف وكيل "أفشة" في تصريحات عبر شاشة "النهار" في ساعة مبكرة من اليوم السبت :"اللاعب دخل اهتمامات من نادي أوروبي وتحديدًا في الدوري الأسكتلندي ودوري خليجي وتحديدًا الدوري السعودي".

وتابع :"هناك أزمة تتعلق بشأن رحيل أي لاعب في الدوريات الأوروبية وهو غلق باب القيد في الخامس من أكتوبر الحالي، وبالطبع الأهلي والزمالك يتمسكان بجميع لاعبيهم في الفترة الحالية بسبب بطولة دوري أبطال أفريقيا".

وكان محمد مجدي "أفشة" انتقل للأهلي مطلع الموسم الحالي قادمًا من صفوف بيراميدز، لينجح اللاعب في موسمه الأول أن يحقق بطولة دوري we المصري والسوبر المصري.

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وخاض صاحب الـ24 عامًا 34 مباراة في موسمه الأول مع الأهلي استطاع من خلالها أن يسجل ستة أهداف إلى جانب صناعة عشرة أهداف حاسمة.

وانتقل عبد الرحمن إسماعيل للحديث عن موكله المهاجم الجابوني ماليك إيفونا، قائلاً :"تاريخ إيفونا قوي في مصر وأفريقيا، يوجد اهتمام من نادي أوروبا وسعودي ومصري، وهناك عرضان لكن لم نحسم مصيره حتى الآن".

وأنهى :"عقد اللاعب سينتهي بنهاية الموسم الحالي، وبالنسبة لعودة إيفونا للأهلي فالباب مفتوح خاصة أن لديه شعبية كبيرة من جماهير الأهلي".

ويلعب إيفونا في صفوف ناسيونال البرتغالي، حيث سبق لصاحب الـ28 عامًا وأن خاض تجربة في الدوري المصري من خلال اللعب في صفوف الأهلي خلال موسم (2015 - 2016) بعد انتقاله من صفوف الوداد البيضاوي المغربي.