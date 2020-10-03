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الأهلي يقدم موسيماني في مؤتمر صحفي

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يعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًّا في الثانية عشرة ظهر غدٍ السبت، بمقر النادي بالجزيرة، لتقديم الجهاز الفني الجديد لفريق

الكرة، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، إلى وسائل الإعلام، وذلك بحضور الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وأعضاء الجهاز المعاون.
ويكشف المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي عن العديد من التفاصيل الخاصة بتعاقده مع الأهلي، وأحلامه وطموحاته مع نادي القرن الإفريقي.
 
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