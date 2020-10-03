يعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًّا في الثانية عشرة ظهر غدٍ السبت، بمقر النادي بالجزيرة، لتقديم الجهاز الفني الجديد لفريقالكرة، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، إلى وسائل الإعلام، وذلك بحضور الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وأعضاء الجهاز المعاون.
ويكشف المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي عن العديد من التفاصيل الخاصة بتعاقده مع الأهلي، وأحلامه وطموحاته مع نادي القرن الإفريقي.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يقدم موسيماني في مؤتمر صحفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.