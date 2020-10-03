الشحات: كنوز الدنيا لا تساوي ساعة في الأهلي

أعلن حسين الشحات نجم النادي الأهلي مشاركته في حملة دعائية مع إحدى الشركات في مجال العقارات. وخرج الشحات في مقطع فيديو مصور أكد أنه يشكر رامي فارس مسؤول الشركة على العرض الذي لا يقاوم وتلقاه ورحب به. مسؤول الشركة على العرض الذي لا يقاوم وتلقاه ورحب به. وقال الشحات:" كل كنوز الدنيا لا تساوى ساعة داخل النادي الأهلي". الأهلي". وكانت إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المنتمية لنادي الزمالك قد أذاعت مكالمة مسربة من حسين الشحات وزعمت أنه عرض سيرحل به اللاعب عن الأهلي. وانضم حسين الشحات للأهلي في يناير 2019 قادماً من العين الإماراتي.



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