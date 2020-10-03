موسيماني: هدفنا الأول التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا

اعرب بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي عن سعاته الكبيرة بتولي مهمة تدريب الاهلي مؤكداً انه يسعي لقيادة الفريق نحو مستوي آخر في عالم كرة القدم.

وقال موسيماني في تصريحات تليفزيونية لقناة الأهلي: " أشعر بسعادة كبيرة للتواجد هنا، وأعرف أن جماهير الأهلي ترغب دائماً في تحقيق الفوز،

وك1لك في العب بشكل جيد".

وأضاف: " أريد أن اقول لهم أننا لن نفوز فقط لكننا سنلعب بشكل مميز الاهلي فريق قوي، ونحن نحتاج للتويج بلقب دوري أبطال افريقيا الغائب عن النادي منذ سبعة أو ثمانية سنوات".

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وأكمل موسيماني: " أعرف الفريق بالطبع،

لكن رؤيته من الخارح تختلف بكل تأكيد عن العمل مع الفريق، صحيح انني مدرب افريقي لكنني أفهم الكرة الإفريقية وأيضا دوري أبطال إفريقيا وفزت بها من قبل، لذا أعرف كل جوانب إفريقيا وأفهم ما أفعله هنا".

ووجه موسيماني رسالة لجماهير الأهلي قائلاً: "وقعت علي عقد يمتد لموسمين، لكنني لم أدرب فريق لمدة أقل من سبعة سنوات، انا اثق في استمراري مع الأهلي، وأحتاج فقط الي دعم الجماهير".