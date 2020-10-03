شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائري كريم العريبي لاعبا في صفوف نيم الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعاقد نادي نيم الفرنسي، مع المهاجم الجزائري، كريم العريبي، قادما من النجم الساحلي التونسي، حيث وقع عقدا يمتد ليونيو 2023. وسيرتدي العريبي في نيم، القميص رقم 13. وكان نادي جوهرة الساحل قد انتدب العريبي، في يناير 2019، بعقد يمتد لأربع سنوات. لكنه قبل بتسريحه للنادي الفرنسي، مقابل نحو مليون يورو، وهو ما سيمكن النادي من حل جزء من مشاكله المالية، التي مرّ بها هذا الموسم. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 103,198

تعافي 96,494

وفيات 5,930

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