طلعت حرب يكرم نجوم الكرة التابعين للقوات المسلحة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يكرم في الخامسة مساء اليوم مجلس إدارة نادي طلعت حرب عدد من نجوم الكرة المصرية اللذين سبق لهم العمل في القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ47 لغنتصار اكتوبر المجيد ،وياتي على رأس هؤلاء النجوم كلا من فكري صالح مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني الاسبق ونادي الزمالك الأسبق وحماده امام ومحمود الجوهري المديرالفني الاسبق للمنتخب الوطني ،ووفقا لشريف خليل المدير التنفيذ للنادي فإن التقليد الذي يتبعه مجلس الإدارة يهدف إلى تأكيد التقدير للقوات المسلحة والرياضين اللذين علموا بها الوضع في مصر

اصابات Advertisements 103,198

تعافي 96,494

وفيات 5,930

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