شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يدعم خطه الهجومي بقناص الدوري البرتغالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعاقد توتنهام هوتسبير، مع المهاجم البرازيلي كارلوس فينيسيوس، على سبيل الإعارة لموسم واحد من بنفيكا مقابل 3 ملايين يورو، مع أحقية النادي الإنجليزي بشراء اللاعب نهائيا أخر هذا الموسم بقيمة 45 مليون يورو.

وتقاسم فينيسيوس صدارة هدافي الدوري البرتغالي، الموسم الماضي، برصيد 18 هدفا في 32 مباراة. وأحرز اللاعب البالغ من العمر 25 عاما 24 هدفا، في كل المسابقات التي خاضها بالموسم الماضي، كما صنع 13، في 46 مباراة.