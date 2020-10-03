شكرا لقرائتكم خبر عن سر استبعاد مصطفى محمد من مواجهة المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علمت " المصري اليوم" ان السر وراء إستبعاد مصطفى محمد هو إثارته لازمة أحترافه خلال الفترة المقبلة والضغط على إدارة النادي من اجل السماح له بالحريل قبل غلق القيد في أوروبا ،لكن ادارة النادي رفضت ضغوط اللاعب واكدت على بقاؤه داخل القلعة البيضاء حتى نهاية الموسم. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 103,198

تعافي 96,494

وفيات 5,930

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سر استبعاد مصطفى محمد من مواجهة المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.