شكرا لقرائتكم خبر عن فياريال يتعاقد مع اللاعب المصري هيثم حسن 4 مواسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي فياريال الإسباني، تعاقده مع اللاعب هيثم حسن، جناح فريق شاتروا الفرنسي، لمدة 4 مواسم مقبلة. وقال فياريال، في بيان رسمي، إن هيثم حسن أحد المواهب الواعدة، وهو أحد لاعبي منتخب فرنسا للشباب ويلعب بقدميه.

وكان هيثم حسن، قد دخل دائرة اهتمامات منتخب مصر، بقيادة حسام البدري، الذي تحدث عبر بيان رسمي، أنه يتابع اللاعب مع فريقه الفرنسي السابق. ويملك هيثم حسن الجنسية الفرنسية بجانب المصرية، ولم يلعب لمنتخب فرنسا الأول، ويسعى منتخب مصر لإقناع اللاعب بالانضمام إليه في معسكراته المقبلة.