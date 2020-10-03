شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالزمالك: موسيماني لن ينجح مع الأهلي ورفضنا التعاقد معه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مصدر مسئوول داخل نادي الزمالك ان بيتسو موسمياني المدير الفني الجديد بالنادي الاهلي لن ينجح داخل القلعة الحمراء ،مشيرا الى ان المجلس رفض التفاوض معه عندما كان يفاضل بين عدد من السير الذاتية للمدربين قبل إختيار باتشيكو المدير الفني للقلعة البيضاء الوضع في مصر

اصابات Advertisements 103,198

تعافي 96,494

وفيات 5,930

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