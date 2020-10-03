شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما يحصل على وعد من الزمالك برحيله حال تمديد عقده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل يوسف أوباما لاعب الزمالك على وعد من أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالقلعة البيضاء بالموافقة على إحترافه في حالة تلقيه عرضا يناسب المجلس واللاعب ،ولم يوقع اللاعب رسيما مع مجلس الإدارة لكنه اكد على رغبته في تمديد تعاقده مع القلعة البيضاء الوضع في مصر

اصابات Advertisements 103,198

تعافي 96,494

وفيات 5,930

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