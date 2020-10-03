شكرا لقرائتكم خبر عن أبوجبل ينضم لمعسكر المنتخب المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم على ضم محمد ابوجبل حارس مرمى الزمالك إلى المعسكر المقبل بعد تألقه مع فريقه خلال المباريات التي شارك فيها سواء المحلية أو الإفريقية، وأجرى أيمن طاهر مرب حراس المنتخب الوطني اتصالا بأبوجبل من اجل التأكيد على اختياره في المرحلة المقبلة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 103,198

تعافي 96,494

وفيات 5,930

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