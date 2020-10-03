شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونيخ يخطط لخطف أودوي من تشيلسي قبل غلق الميركاتو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع صحيفة «بيلد» الألمانية، إن فرص رحيل أودوي إلى صفوف بايرن ميونخ، قد تجددت مرة أخرى، بعدما أعاد الفريق البافاري فتح محادثاته مع تشيلسي.

وأوضحت الصحيفة، أن المفاوضات بين بايرن ميونخ وتشيلسي بشأن أودوي قد وصلت إلى مرحلة حاسمة، بعد أن عرض بايرن ضم الجناح الشاب على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.