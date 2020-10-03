شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. موسيماني يحذر صالح جمعه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للاهلي ،صالح جمعه لاعب الفريق الكروي الاول من أي تجاوزات تصدر منه خلال الفترة المقبلة مثملا حدث خلال الفترة السابقة. وعلمت «المصري اليوم» ان موسيماني عقد جلسة مع المسؤولين بالنادي الاهلي اكد لهم خلالها انه لن يتهاون في استبعاد اللاعب إذا صدرت منه أي تجاوزات، لافتا إلى انه على دراية بتصرفاته خلال الفترة الماضية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 103,198

تعافي 96,494

وفيات 5,930

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