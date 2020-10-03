شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يركز على أخطاء الدفاع في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ركز البرتغالي باتشيكو المدير الفني للزمالك على الاخطاء الدفاعية التي ظهرت للاعبين خلال مواجهة المصري التي فاز بها الفريق الأبيض بهدف مقابل لا شئ سجله محمود علاء من ضربة جزاء.

وشدد باتشكيو على ان الاخطاء تمثلت في عدم التمركز السليم وعدم فرض الرقابة اللصيقة على مهاجمي الفريق المنافس.