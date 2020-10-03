شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم عرابي: الشيخ دفع 2 مليون جنيه للعب في الأهلي والشحات تنازل عن شنطة فلوس للانتقال للأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال هيثم عرابي، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي سابقًا، إن أحمد الشيخ، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، دفع 2 مليون جنيه من أجل اللعب في الأهلي.

وأكد هيثم عرابي في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «هناك لاعبون يدفعون من جيبهم للتوقيع والانتقال إلى النادي الأهلي».

وتابع: «هنا موقف أخر من حسين الشحات وهو رفض شنطة فلوس من أجل الانتقال والتوقيع للنادي الأهلي».