شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم عرابي: الشيخ دفع 2 مليون جنيه للعب في الأهلي والشحات تنازل عن شنطة فلوس للانتقال للأحمر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال هيثم عرابي، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي سابقًا، إن أحمد الشيخ، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، دفع 2 مليون جنيه من أجل اللعب في الأهلي.
وأكد هيثم عرابي في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «هناك لاعبون يدفعون من جيبهم للتوقيع والانتقال إلى النادي الأهلي».
وتابع: «هنا موقف أخر من حسين الشحات وهو رفض شنطة فلوس من أجل الانتقال والتوقيع للنادي الأهلي».
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