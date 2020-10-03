شكرا لقرائتكم المقاولون يختتم تحضيراته اليوم لمواجهة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم اليوم السبت، الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، استعداداته لمواجهة النادى الأهلى، فى المباراة المقرر إقامتها فى الثامنة مساء غد الأحد على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدورى العام، ودخل فريق المقاولون فى معسكر مغلق بقلعة الجبل الأخضر استعداداً للقاء المرتقب، الذى يسعى خلاله ذئاب الجبل لحصد ثلاث نقاط ثمينة من أجل تأمين مركزه بالمربع الذهبى.

ومن المقرر أن يعلن النحاس مساء اليوم عن قائمة الفريق التى تستعد لمواجهة الأهلى عقب المران الختامى للفريق على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر.

واقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، من تحقيق الهدف المنتظر منذ بداية الموسم الجارى، بحصد المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام للمشاركة فى البطولات العربية والأفريقية، وذلك بعد الفوز العريض الذى حققه ذئاب الجبل بالجولة 30 على حساب نادى مصر بسداسية نظيفة، وبات المقاولون يحتاج إلى 5 نقاط فقط لحسم البقاء مع الكبار والوصول إلى 57 نقطة، علماً بأن أقرب منافسيه وهو إنبى صاحب المركز الخامس برصيد 44 لن يتخطى حاجة الـ 56 نقطة إذا فاز فى مبارياته الأربعة المتبقية.

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ويتبقى للمقاولون 4 مباريات فاصلة فى الموسم الجارى، ستكون أمام فرق، الأهلى، طنطا، إنبى، وأخيراً بيراميدز.

وأغلق الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، صفحة الاحتفالات بالفوز الكبير الذى حققه ذئاب الجبل على نادى مصر بسداسية نظيفة، خلال المباراة التى جمعتهما أمس على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدورى العام، استعداداً لمواجهة النادى الأهلى.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 52 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد 30 جولة، حيث فاز المقاولون فى 15 مباراة وتعادلوا فى 7 مباريات وخسروا 8 وسجل لاعبو المقاولون 41 هدفاً واستقبلت شباكهم 27 آخرين.