شكرا لقرائتكم موسيمانى : تدريبي للأهلى جعلنى أشهر من ممثلي هوليود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفنى الجديد للنادى الأهلى أن توليه مهمة القيادة الفنية للأهلى شرف كبير له كأول مدرب من افريقيا يتولي هذه المهمة مؤكدا أنها مهمة عظيمة بالنسة له ان يتولي تدريب أشهر فريق فى افريقيا

ووجه موسيمانى الشكر لمحمود الخطيب رئيس النادى الأهلى ولمجلس الإدارة على الثقة الكبيرة التى منحوها له بتولى هذه المهمة مؤكدا أنه لم يكن يعلم بعظمة الأهلى حتي تم تكليفه بهذه المهمة وشاهد ردود الأفعال الكبيرة مؤكدا انه شعر بعظمة الأهلى منذ وصوله مطار القاهرة ورسائل الترحيب الكبيرة التى تلقاها بدأ من ختم جواز سفره فى المطار حتي الخروج ومقابلة الجماهير التى كانت تنتظره فضلا عن الاقامة بالفندق فالجميع يشير له بانه مدير فني أكبر نادي فى أفريقيا

وقال موسيمانى فى تصريحات مع هانى رمزي في قناة الأهلى أنه يشعر بشهره حاليا وكأنه ممثل مشهور فى هوليود وانه فى لوس انجلوس وليس فى القاهرة فكل من ينتمى للأهلى ينال هذه الشهرة الكبيرة .

وعن مفاوضات الاهلى قال موسيمانى أن المفاوضات كانت قصيرة لم تستغرق أكثر من خمسة أيام ووافق واتفق على كافة التفاصيل بعد الجلسة التى جمعته برئيس نادي صن داونز الجنوب افريقي للحصول على اذنه بالرحيل لتدريب أشهر نادي فى أفريقيا وتحدثت معه أنه حقق كافة البطولات مع صن داونز وليس هناك المزيد ويرغب فى خوض تجربة جديدة مع أشهر نادي فى أفريقيا وهيى فرصة العمر .

Advertisements

وأضاف وجدت سهولة ويسر وموافقة من رئيس صن داونز الذى تربطني به علاقة جيدة وتمني له التوفيق فى مهمته الجديدة مع الأهلى خاصة أان عرض تدريب نادي بحجم الأهلى لا يمكن ان يتم رفضه .

وقال أن عمره فى التدريب 22 عاما لم يقم بتدريب سوي ناديين فقط سوبر سبورت وصن داونز وبينهم منتخب جنوب أفريقيا كمساعد ثم رجل أول ولم يخوض أي تجارب أخري وتحربة الأهلى هي الأولي له خارج جنوب أفريقيا .

واضاف موسيماتي أن معرفته بالدوري المصرى تنحصر فى قطبي الكرة المصرية الأهلى والزمالك لسابق مواجهته لهما وايضا مشاركتهم الافريقية وانه يحرص على احضار مباريات الأهلى والزمالك مع بعضهما ويقوم بمشاهدته لمعرفته بالصراع بينهما على قمة الكرة فى مصر فهما فريقين كبيرين فى الكرة المصرية

وقال أمتلك طموح كبير في مهمتي مع الأهلى ولدي فلسفة خاصة اسعي لتطبيقها مع لاعبي الأهلى مثلما فعلت مع لاعبي صن داونز وهو ما تحدثت به مع اللاعبين فى أول مقابلة له معهم

وأشار أنه منذ أن اتفق ويفكر كثيرا فى طموحه مع الأهلى فهو يملك القدرات التى تساعده على النجاح ويتمني أن يكون مع اللاعبين سببا فى عودة دوري أبطال أفريقيا إلى أحضان الأهلى بعد غياب سبع مواسم .