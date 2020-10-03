شكرا لقرائتكم موسيمانى: تلقيت رسائل تهنئة من جماهير الزمالك بعد الفوز على الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الجنوب افريقي بيتسو موسيمانى المدير الفني الجديد للنادي الأهلى أنه تلقي رسائل تهنئة منن جماهير الزمالك بعد الفوز على الأهلى وان بعضهم على تواصل مستمر معه حتي بعد تعاقده الرسمي مع الاهلى فوجأ باستمرار الرسائل بل أن بعضهم أكد أنه رغم تعاقده مع الاهلى سيستمر يحبه ويتواصل معه مؤكدا طانه قبل التعاقد الرسمي كان يحب الناديين ولكن وبعد تعاقده الرسمي مع الأهلى فأصبح ميوله كلها ناحية النادي الأهلى الذى يتمني ان يضعه فى مكانته الكبيرة كاحسن نادي فى القارة السمراء

وقال أنه عندما فاز على الزمالك فى نهاى دوري الأبطال الافريقي فى 2016 تلقيت رسائل تهنئة من جماهير الأهلي .

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وقال فى تصريحات لقناة الأهلى أن المنافسة فى دوري أبطال أفريقيا صعبة على الفرق الأربعة فجميعهم يملك نفس الطموح والحظوظ فى التتويج بالبطولة مؤكدا أن الوداد المغربي فريق جيد ويملك روح الفوز ومن الصعب أن يخسر على ملعبه فلا اتذكر أن يكون قد خسر على ملعبه في دوري الأبطال سوي من الأهلى مرة من قبل

وأشار إلى أن الزمالك فريق كبير ومعروف على الساحة الأفريقية أما الرجاء فليس لديه معلومات كافية عنه فلم يواجهه من قبل فى مسيرته بدوري الأبطال بعكس الوداد الذى قابله 8 مرات من قبل .

وقال من العدل القرار الذى اتخذه الاتحاد الأفريقي بإقامة مباريات نصف النهائى الأفريقي ذهابا وعودة وليس من مباراة واحدة حتي تكون المنافسة منطقية وواقعية مشيرا إلى أن غياب الجماهير عن المدرجات في مباريات كرة القدم شئ مؤسف ولكن حياة المواطنين أهم ولابد من تنفيذ تعليمات الحكومة لان تفشي فيروس كورونا كان صعبا على الجميع .