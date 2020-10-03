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شكرا لقرائتكم خبر عن دورى الصالات يعود اليوم بمباراة المقاصة والبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف اليوم مسابقة دورى كرة الصالات، وتحديدا فى الرابعة عصرا على ملعب المؤسسة العمالية الذى يستضيف المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ11 بين فريقى مصر المقاصة والبنك الأهلى، وخضع لاعبو الفريقين لاختبار "رابيد تيست" قبل 48 ساعة من المباراة وفقا الإجراءات الطبية المتبعة من جانب اتحاد الكرة قبل استئناف النشاط الرياضى فى مصر بسبب جائحة فيروس كورونا.
وتستأنف المسابقة التي يتبقى على نهايتها 4 جولات، اليوم السبت، بمباراة مصر المقاصة والبنك الأهلى يوم 3 اكتوبر وتقام مباريات الجولة الخامسة عشر يوم 6 اكتوبر، والجولة السادسة عشر يوم 17 أكتوبر، والجولة السابعة عشر يوم 20 أكتوبر على أن ينتهى الموسم يوم 24 اكتوبر بعد نهاية الجولة الـ18.
كرة صالات
وقررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، انطلاق دورى كرة الصالات الجديد لموسم 2020 -2021 أول ديسمبر المقبل، على أن يتم فتح باب القيد للأندية المشاركة فى دورى كرة الصالات فى نسخته الجديدة أول نوفمبر المقبل.
فى السياق ذاته، يواصل منتخب مصر لكرة الصالات استعداداته لكأس العالم فى ليتوانيا 2021، حيث خاض مؤخرًا معسكرًا مفتوحًا بالصالة المغطاة بنادي مدينة نصر، وضم المعسكر 18 لاعبا من منتخب الشباب الحاصل علي برونزية أولمبياد الأرجنتين وعناصر من دوري كرة الصالات ودوري الشركات والدوري العام من القسم الثاني والثالث، ويسعي هشام صالح المدير الفني لتجديد دماء المنتخب والنزول بمتوسط الاعمار السنية واكتشاف عناصر جديدة إضافة للقوام الأساسي.
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