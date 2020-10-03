شكرا لقرائتكم خبر عن دورى الصالات يعود اليوم بمباراة المقاصة والبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف اليوم مسابقة دورى كرة الصالات، وتحديدا فى الرابعة عصرا على ملعب المؤسسة العمالية الذى يستضيف المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ11 بين فريقى مصر المقاصة والبنك الأهلى، وخضع لاعبو الفريقين لاختبار "رابيد تيست" قبل 48 ساعة من المباراة وفقا الإجراءات الطبية المتبعة من جانب اتحاد الكرة قبل استئناف النشاط الرياضى فى مصر بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتستأنف المسابقة التي يتبقى على نهايتها 4 جولات، اليوم السبت، بمباراة مصر المقاصة والبنك الأهلى يوم 3 اكتوبر وتقام مباريات الجولة الخامسة عشر يوم 6 اكتوبر، والجولة السادسة عشر يوم 17 أكتوبر، والجولة السابعة عشر يوم 20 أكتوبر على أن ينتهى الموسم يوم 24 اكتوبر بعد نهاية الجولة الـ18.

كرة صالات

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كرة صالات