صدمة في ليفربول.. فيروس كورونا يضرب ساديو ماني

السبت 3 أكتوبر 2020

أعلن نادي ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إصابة لاعبه الدولي السنغالي ساديو ماني بفيروس كورونا المستجد.



وأصدر ليفربول بيانا عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أعلن فيه إصابة أحد أبرز نجوم الفريق بفيروس كورونا.

وجاء في البيان: "أثبت اختبار ماني إصابته بكوفيد-19، وهو حاليًا يعزل نفسه وفقًا للإرشادات اللازمة".

واختتم بقوله: "سيواصل النادي اتباع جميع البروتوكولات المتعلقة بفيروس كورونا، وسيظل ماني في عزلة ذاتية طوال الفترة الزمنية المطلوبة".

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ماني شارك في 4 مباريات بمختلف البطولات مع ليفربول هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف ولم يسهم بتمريرات حاسمة.

ويتصدر الدولي السنغالي ترتيب هدافي ليفربول في الدوري الإنجليزي حتى الآن، بالتساوي مع زميله المصري محمد صلاح بـ3 أهداف لكل منهما.

رسالة ساديو ماني

ماني كتب رسالة عبر حسابه بموقع "إنستجرام" يقول: "أثبتت الفحوصات معاناتي من فيروس كورونا، ولكنني أود أن أطمئنكم، أنا بخير الآن ولا أعاني من أي أعراض".

واختتم بقوله: "سأحاول التعافي والعودة سريعا، أتمنى أن تبقوا في سلام وتتبعوا التعليمات اللازمة لتجنب الموجة الثانية من فيروس كورونا الذي ينتشر على نطاق واسع بمختلف أنحاء العالم".