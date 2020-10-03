"مدافع أجنبي".. طه إسماعيل يعلق على صفقات الأهلي القادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط السابق بالنادي الأهلي، عن رأيه حول احتياجات الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة من سوق الانتقالات الصيفي.

وقال طه إسماعيل في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2" :"الأهلي يحتاج إلى مدافع، والتفكير والأولوية في مدافع أجنبي وأعتقد أن الحديث كان على بدر بانون لاعب فريق الرجاء البيضاوي".

وتابع :"تابعت اللاعب في قمة الرجاء والوداد، والأهلي بالفعل يحتاج إلى 2 مدافعين وهذا ما تحدثت عنه كثيرًا في الموسم الحالي بالنظر إلى مستوى المدافعين".

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وواصل :"الاحتياج الثاني لصفقات الأهلي وهو تدعيم مركز المهاجم، الأهلي في احتياج إلى رأس حربة يليق به، صحيح أن مستوى أليو بادجي في تطور لكن يحتاج إلى رأس حربة آخر".

وأنهى :"مركز الظهير الأيمن أيضًا الأهلي في احتاج إلى دعمه نظرًا لرحيل أحمد فتحي مما يعني عدم تواجد سوى محمد هاني في هذا المركز فقط".

الأهلي استطاع في الموسم الحالي (2019 - 2020) أن يحسم مسابقة دوري we المصري قبل نهاية البطولة بست جولات، كما حجز بطاقة العبور لدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا حيث سيواجه فريق الوداد البيضاوي المغربي.

وعلى صعيد الصفقات، فحسم الأهلي صفقة طاهر محمد طاهر قادمًا من المقاولون العرب بداية من الموسم الجديد، في المقابل رحل عن الفريق أحمد فتحي وشريف إكرامي إلى بيراميدز في صفقة انتقال حر إلى جانب نهاية إعارة رمضان صبحي والذي انتقل مؤخرًا لبيراميدز قادمًا من هدرسفيلد الإنجليزي.