ملف الجمعة.. موسيماني يقود مران الأهلي.. وإصابة ماني بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث يوم الجمعة 2 اكتوبر 2020.
البدري: اختيارات الأهلي والزمالك موفقة في موسيماني وباتشيكو
"سأعود أقوى".. رسالة من ماني بعد إصابته بكورونا
ليفربول يعلن.. إصابة ماني بفيروس كورونا
صاروخية عبد الرحمن مجدي تمنح الإسماعيلي تعادلا مثيرا أمام سموحة
في حضور الخطيب.. موسيماني يقود مران الأهلي ويبدأ العمل الخططي
رسميًا| المصري هيثم حسن ينضم لـ"فياريال"
مران الزمالك.. تأهيل أوناجم.. جلسة بين باتشيكو وطارق حامد.. وانتظام اللاعبين الشباب
دورتموند يوجه رسالة قاطعة ليونايتد بشأن سانشو
في المقابلة الأولى.. الخطيب يعد موسيماني بجعل مهمته أسهل
قرعة الدوري الأوروبي تضع آرسنال "النني" في مجموعة سهلة
بالفيديو.. حازم إمام: ما فعله فايلر "لا يحدث في العالم"
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