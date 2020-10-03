"سأعود أقوى".. رسالة من ماني بعد إصابته بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

وجه ساديو ماني نجم ليفربول والمنتخب السنغالي، رسالة لجماهيره بعد إعلان "الريدز" إصابة لاعبه بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ماني كتب عبر صفحته الرسمية "انستجرام" في ساعة متأخرة من اليوم الجمعة :"مرحبًا، أشعر الآن أنني بحالة جيدة ولا تظهر عليّ أعرض شديدة، سأبدأ الحجر الصحي والتعافي على الفور تأكد من بقائك آمنًا واتبع جميع القواعد لحماية نفسك وأحبائك لتجنب انتشار موجة ثانية من فيروس كورونا".

وتابع :"أؤكد لكم أنني بحالة جيدة وليس لديّ أي أعراض شديدة، تم عزلي على الفور من أجل التعافي بشكل جيد، سأعود أقوى مما كنت وسنعبر هذه الأزمة معًا".

وكان ليفربول أعلن الجمعة تعرض لاعبه ساديو ماني للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

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ماني شارك مع ليفربول في مباراة آرسنال والتي أقيمت الإثنين الماضي على ملعب "آنفيلد" وانتهت لصالح "الريدز" بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في لقاء شهد تسجيل الدولي السنغالي هدفًا.

وتُعد إصابة ماني هيّ الثانية في ليفربول حيث سبقه الدولي الإسباني تياجو ألكانتارا والذي غاب عن مباراة آرسنال بسبب تعرضه لفيروس كورونا.

ويتواجد ليفربول في المركز الثاني من جدول الدوري الإنجليزي بعد مرور ثلاث جولات متساويًا مع ليستر سيتي وإيفرتون برصيد تسع نقاط.

جدير بالذكر أن ليفربول سيخرج يوم الأحد المقبل لمواجهة أستون فيلا في إطار مباريات الأسبوع الرابع من الدوري الإنجليزي.