"القرار مفاجئ".. مساعده يرد على رحيل فايلر من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف المغربي شعيب صيكوك مساعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للنادي الأهلي، أنه تفاجئ من قرار رحيل فايلر عن القلعة الحمراء في التوقيت الحالي.

وأوضح مساعد فايلر في تصريحات عبر شاشة "النهار" في ساعة متأخرة من اليوم الجمعة :"أسباب شخصية جعلت رينيه فايلر يرحل عن الأهلي، لكن القرار كان مفاجئ بالنسبة لي".

وتابع :"الانفصال بين الأهلي وفايلر مفاجئ بالنسبة لي نظرًا لتوقيت مباراة الوداد البيضاوي المغربي، وأعتقد أن تأجيل مباريات دوري أبطال أفريقيا أربكت الأمور بين الأهلي وفايلر".

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وعن قيادة فايلر فريق بيراميدز في الفترة المقبلة، أجاب :"فايلر والجهاز الفني كان سعيدًا بالتواجد في الأهلي، فايلر كان يريد الاستمرار مع النادي ولا أظن قيادته لبيراميدز".

ورحل فايلر من قيادة الأهلي في الفترة الماضية بعدما أصدرت النادي الأحمر برئاسة محمود الخطيب بيانًا تعلن من خلاله إنهاء تعاقد السويسري.

إدارة الأهلي بدورها أعلنت تعيين الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لقيادة الفريق الأحمر بعدما وقّع على عقد يربطه بالنادي لمدة موسمين.

جدير بالذكر أن مهمة موسيماني الأولى مع الأهلي ستكون يوم الأحد المقبل بمواجهة المقاولون العرب ضمن حسابات الأسبوع الـ31 من مسابقة دوري we المصري.