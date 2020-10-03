صاروخية عبد الرحمن مجدي تمنح الإسماعيلي تعادلا مثيرا أمام سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
تعادل الإسماعيلي أمام سموحة ، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة هدف لكل فريق، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 31 بدوري we المصري.
وبعد مرور 38 نقطة، أهدر محمد حمدي زكي فرصة خطيرة لفريق الاسماعيلي، بعد وصوله الكرة أمامه داخل منطقة جزاء سموحة ليسدد الكرة في يد الحارس.
وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بعد نهاية الشوط الأول سجل رجب نبيل الهدف الأول لفريق سموحة، مستغلا ركنية حولها برأسه في الشباك.
وكاد يسجل فريق سموحة الهدف الثاني، بعدما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء ضد الإسماعيلي في الدقيقة83، ليتكفل اسلام جمال بتسديدها لكن الحارس محمد فوزي يتصدى لها ببراعة.
وقبل صافة النهاية سدد عبد الرحمن مجدي ركلة صاروخية سكنت شباك حارس سموحة في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع بعد نهاية وقت المباراة الأصلي.
وبتلك النتيجة، رفع سموحة رصيده إل 44 بالتساوى مع انبي في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري، بينما وصل الاسماعيلي إلى 35 نقطة بالمركز العاشر.
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