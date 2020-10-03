تحدث عبدالرحمن إسماعيل، وكيل اللاعبين، عن حقيقة موقف الجابوني ماليك إيفونا من العودة إلى الدوري المصري من جديد.
وقال عبدالرحمن إسماعيل عرابي في تصريحات
وعن حقيقة عودته للنادي الأهلي، أشار: "إيفونا يعشق الأهلي والجماهير تجبه وهو ليس غريبًا عن النادي ولكن لا يمكن الكشف عن العروض في الوقت الجاري".
كانت هذه تفاصيل خبر وكيله: إيفونا لاعب حر ويمتلك عرضين رسميين في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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