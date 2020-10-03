انتقد هيثم عرابي، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي سابقًا، موقف رمضان صبحي من الرحيل عن الأهلي والتوقيع إلى نادي بيراميدز.
وأكد هيثم عرابي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار":
وتابع: " حسبتك غلط مش هيكون فيه بيراميدز كمان كام سنة".
كانت هذه تفاصيل خبر هيثم عرابي لرمضان صبحي: "حسبتك غلط مش هيكون فيه بيراميدز كمان كام سنة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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