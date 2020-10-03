هيثم عرابي لرمضان صبحي: "حسبتك غلط مش هيكون فيه بيراميدز كمان كام سنة"

انتقد هيثم عرابي، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي سابقًا، موقف رمضان صبحي من الرحيل عن الأهلي والتوقيع إلى نادي بيراميدز.

وأكد هيثم عرابي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار":

"النادي الأهلي هو أكبر أندية مصر وأكبر الأندية في العالم ورحيلك عنه خطأ كبير".وتابع: " حسبتك غلط مش هيكون فيه بيراميدز كمان كام سنة".