هيثم عرابي: الشيخ دفع 2 مليون جنيه والشحات تنازل عن شنطة فلوس للانتقال للأهلي

قال هيثم عرابي، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي سابقًا، إن أحمد الشيخ، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، دفع 2 مليون جنيه منأجل اللعب في الأهلي.
وأكد هيثم عرابي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "هناك لاعبون يدفعون من جيبهم للتوقيع والانتقال إلى النادي الأهلي".
وتابع: "هنا موقف أخر من حسين الشحات وهو رفض شنطة فلوس من أجل الانتقال والتوقيع للنادي الأهلي".
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