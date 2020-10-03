والد أمين عمر: أمير مرتضي وجنش اعتذرا لابني بعد واقعة فرجاني ساسي

كشف محمد عمر، والد الحكم الدولي أمين عمر، عن حقيقة تواصل بعض المسئولين من نادي الزمالك مع نجله من أجل الاعتذار

له بعد واقعة فرجاني ساسي في لقاء الزمالك والمصري.وقال محمد عمر في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "أمير مرتضى وجنش دخلوا غرفة الحكام بعد انتهاء المباراة وحرصوا على الاعتذار لنجلي بعد واقعة ساسي".