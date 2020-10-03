كشري يعلن قائمة أسوان لمباراة وادي دجلة

أعلن أحمد كشري المدير الفني لفريق أسوان، قائمة فريقه الذي يخوض مباراته أمام وادي دجلة، المقرر لها في الخامسة ونصف مساء غداً السبت، على ستاد بتروسبورت، في الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض الفريق مرانه الاخير على ستاد المركز الاوليمبي بالمعادي، وبعدها اعلن أحمد كشري قائمة فريقه التى تدخل معسكر مغلق بأحد فنادق

القاهرة للمبيت هناك استعداداً للمباراة.وخسر أبناء الجنوب مباراته الاخيرة أمام المصري بهدف دون رد سجله عمر كمال فى الجولة 30 للدوري .وتضم القائمة كلا من: "مسعد عوض، طلعت الجبلاوي، رضا السيد، إبراهيم القاضي، هيثم الفيل، عبدالله السنجهاوي، محمود نعيم، محمد رزق، طارق أبو العز، محمد خليفة، محمد همام، محمد عبدالمجيد، سولمون منساه، فادي فريد، أحمد عامر، محمد المرسي، إبراهيم جلال، مصطفى البدري، كريم الطيب، عبدالعزيز أمام، مصطفى دويدار، يوسف اسامه نبيه، يوسف العوامي، أحمد الصغيرين".ويحتل أسوان المركز العاشر فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 34 نقطة بعد 30 جولة خاضها أبناء الجنوب، حيث فاز أسوان فى 8 مباريات وتعادل فى 10 وخسر 12 آخرين، وسجل لاعبو أسوان 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 41 آخرين.