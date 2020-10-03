والد الحكم أمين عمر يكشف سبب حضوره مواجهة الزمالك والمصري

تحدث محمد عمر، والد الحكم الدولي أمين عمر، عن أسباب حضوره لقاء نادي الزمالك والمصري البورسعيدي الأخيرة.

وقال محمد عمر في تصريحات عبر برنامج "نمبر

وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "كنت أرافق نجلي في لقاء الزمالك والمصري بسبب عدم وجود له أصدقاء من حكام منطقة القاهرة".

وتابع: "نجلي لم يتعرض للضرب أو الإهانة من فرجاني ساسي ولو تعدى فرجاني عليه كان سيقوم إنهاء المباراة ولكن اللاعب اعترض بشكل غير لائق فقط".