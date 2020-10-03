تحدث محمد عمر، والد الحكم الدولي أمين عمر، عن أسباب حضوره لقاء نادي الزمالك والمصري البورسعيدي الأخيرة.
وقال محمد عمر في تصريحات عبر برنامج "نمبروان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "كنت أرافق نجلي في لقاء الزمالك والمصري بسبب عدم وجود له أصدقاء من حكام منطقة القاهرة".
وتابع: "نجلي لم يتعرض للضرب أو الإهانة من فرجاني ساسي ولو تعدى فرجاني عليه كان سيقوم إنهاء المباراة ولكن اللاعب اعترض بشكل غير لائق فقط".
كانت هذه تفاصيل خبر والد الحكم أمين عمر يكشف سبب حضوره مواجهة الزمالك والمصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.