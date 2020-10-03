هيثم عرابي: إختيار الأهلي لموسيماني برة الصندوق

كشف هيثم عرابي، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي سابقًا، عن رأيه في اختيار الجنوب إفريقي موسيماني، مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، خلفًا للسويسري رينيه فايلر.
وأكد هيثم عرابي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "اختيار الأهلي لموسيماني بره الصندوق وهو
وتابع: "موسم 2020 هو موسم اللا منطق بعد تحقق أشياء وصفقات لم تكن متوقعة والدليل رحيل رمضان صبحي عن الأهلي وتوقيعه إلى بيراميدز".
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